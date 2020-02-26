За неделю от гриппа умерли 10 украинцев, более 200 000 заразились ОРВИ

С 17 по 24 февраля в Украине заболели ОРВИ 217 459 человек, 10 погибли от вызванных гриппом осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
61,3% зараженных ОРВИ – дети. Всего с начала эпидсезона от гриппа умерли 48 украинцев. Никто из них не был заблаговременно привит.
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В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.
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