За неделю от гриппа умерли 10 украинцев, более 200 000 заразились ОРВИ

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С 17 по 24 февраля в Украине заболели ОРВИ 217 459 человек, 10 погибли от вызванных гриппом осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

61,3% зараженных ОРВИ – дети. Всего с начала эпидсезона от гриппа умерли 48 украинцев. Никто из них не был заблаговременно привит.

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В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса 80 002 зараженных , 2762 погибших, 30 098 выздоровевших. COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на утро 26 февраля в мире было

В Украине пока нет ни одного зафиксированного случая заражения.

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