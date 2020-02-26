Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

За неделю от гриппа умерли 10 украинцев, более 200 000 заразились ОРВИ

За неделю от гриппа умерли 10 украинцев, более 200 000 заразились ОРВИ - Фото
Фото: depositphotos.com
26.02.2020, 15:40

Более 200 000 украинцев заразились ОРВИ на прошлой неделе. 10 человек скончались, никто из них не был привит

С 17 по 24 февраля в Украине заболели ОРВИ 217 459 человек, 10 погибли от вызванных гриппом осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

61,3% зараженных ОРВИ – дети.  Всего с начала эпидсезона от гриппа умерли 48 украинцев. Никто из них не был заблаговременно привит.

Читайте также: Положительный тест на коронавирус впервые зафиксировали в Южной Америке

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на утро 26 февраля в мире было 80 002 зараженных, 2762 погибших, 30 098 выздоровевших.
  • В Украине пока нет ни одного зафиксированного случая заражения.

Читайте также: Так ли страшен коронавирус, как о нем говорят? Отвечает министр здравоохранения

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
вирус грипп орви коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 