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Положительный тест на коронавирус впервые зафиксировали в Южной Америке

Положительный тест на коронавирус впервые зафиксировали в Южной Америке - Фото
Фото: ЕРА
26.02.2020, 09:32

Первый тест 61-летнего бразильца на коронавирус оказался положительным. Его направили на повторный анализ для окончательного подтверждения

В Южной Америке предварительно зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает O Globo.

Инфицирование выявили у 61-летнего гражданина Бразилии, который прилетел из Италии, где вспышка вируса становится все сильнее. Тест направили на повторный анализ для окончательного подтверждения.

Коронавирус также зафиксировали в Алжире, Австрии, Швейцарии, Хорватии, материковой Испании, передает BBC News. Все инфицированные имели связь с северной Италией. Вернулся вирус и во Францию, которая намедни сообщала, что вылечила всех зараженных. Новые случаи инфицирования зафиксированы в Германии. 

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Несмотря на это, министры здравоохранения Франции, Германии, Италии и члены Еврокомиссии обязались держать границы открытыми.

"Если вы посмотрите на Италию, то они прекратили все полеты из Китая, но теперь являются наиболее пострадавшей страной в Европе", - поддержал своих европейских коллег глава Минздрава Великобритании Мэттью Хэнкок.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на утро 26 февраля в мире было 80 002 зараженных, 2762 погибших, 30 098 выздоровевших.
  • В последние дни вспышка наблюдается в северной части Италии. За последние сутки количество инфицированных  увеличилось на 93 человека. Сейчас в стране 322 больных, умерли десять человек, один выздоровел.

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Марк Сировой
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Бразилия эпидемия Южная Америка коронавирус COVID-19 континен
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