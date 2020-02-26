Положительный тест на коронавирус впервые зафиксировали в Южной Америке

В Южной Америке предварительно зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщает O Globo.
Инфицирование выявили у 61-летнего гражданина Бразилии, который прилетел из Италии, где вспышка вируса становится все сильнее. Тест направили на повторный анализ для окончательного подтверждения.
Коронавирус также зафиксировали в Алжире, Австрии, Швейцарии, Хорватии, материковой Испании, передает BBC News. Все инфицированные имели связь с северной Италией. Вернулся вирус и во Францию, которая намедни сообщала, что вылечила всех зараженных. Новые случаи инфицирования зафиксированы в Германии.
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Несмотря на это, министры здравоохранения Франции, Германии, Италии и члены Еврокомиссии обязались держать границы открытыми.
"Если вы посмотрите на Италию, то они прекратили все полеты из Китая, но теперь являются наиболее пострадавшей страной в Европе", - поддержал своих европейских коллег глава Минздрава Великобритании Мэттью Хэнкок.
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