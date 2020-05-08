Закон о медреформе менять не будут, система заработает с 2021 года - Радуцкий

Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект о медицинской реформе менять не планируют. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

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По его словам, позиция президента - не останавливать реформу, а решить проблемы, возникшие на старте, чтобы не допустить увольнений медиков. "Изменения в закон о финансовых гарантиях, которые меняли бы принцип реформы, никто вносить не намерен", - заявил он.

Радуцкий подчеркнул, что планируется изменить расчет стоимости пакетов медуслуг и повысить зарплаты медикам. Для этого нужно выделить 11 млрд грн, поэтому потребуются изменения в бюджете.

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По словам нардепа, перерасчет тарифов на медуслуги закончится до 2021 года, и система полноценно заработает. В течение 10 дней должны быть пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту, заверил Радуцкий.

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"Они более или менее готовы. Следующие пакеты тоже будут делать быстро. Сейчас это сделать проще, потому, что у НСЗУ уже есть опыт, как это делать", - сказал он.

Радуцкий добавил, что проблемы на старте второго этапа медреформы вызваны недостатком финансирования. По его словам, необходимо минимум 200 млрд грн, в том время как выделено было 113 млрд грн.

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Также в колонке на Украинской правде Радуцкий заявил, что комитет Рады будет добиваться повышения финансирования здравоохранения со следующего года до 6% ВВП.

1 апреля 2020-го стартовал второй этап медреформы: больницы после его завершения будут получать средства на лечение пациентов по договору с Нацслужбой здоровья.

Глава МОЗ Степанов заявил, что из-за внедрения реформы под угрозой закрытия оказались 70-80% психбольниц.

С 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц и расширят список бесплатных услуг.

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