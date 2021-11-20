Завтра в ряде областей Украины ожидается дождь с мокрым снегом – прогноз погоды
20.11.2021, 14:56
Фото: depositphotos.com
21 ноября в Черниговской, Сумской и Харьковской областях возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
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Во всех остальных областях Украины завтра не ожидаются существенные осадки.
Ветер будет южно-западный, 7-12 м/с. Ночью в западных, южных, а днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла. Днем от 7 до 12 градусов.
В Киеве ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем ожидается около 10.
- 19 ноября 2021-го Укргидрометцентр обещал выпадение в Украине первого снега.
- По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается похолодание, ночами возможны морозы до -7°C, к выходным температура немного поднимется.
- В Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на ноябрь. Температура воздуха будет близка к климатической норме.
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