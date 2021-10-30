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Завтра в Украине переводят часы. Как узнать точное зимнее время без Интернета

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 12:55
Завтра в Украине переводят часы. Как узнать точное зимнее время без Интернета - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Завтра Украина переходит на зимнее время, часы будут переведены на час назад. Такие правила установлены постановлением Кабмина о порядке исчисление времени в Украине.

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Переход на зимнее время происходит в Украине в последнее воскресенье октября – в 04:00 утра стрелки часов должны быть переведены на час назад.

Современные гаджеты как правило переводят время автоматически. Проверить точное время можно просто написав в браузере запросы "который час" или "точное время Киев".

Однако узнать точное время можно и без доступа к Интернету. Для этого стоит набрать на мобильном телефоне комбинацию *160#, нажать кнопку вызова – и все операторы укажут точное время и дату.

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Марк Сировой
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