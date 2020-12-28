Здоровье и мир в стране. Какие новогодние желания загадывают украинцы – опрос Деминициатив

Новогоднее желание иметь в качестве подарка в следующем году здоровье – наиболее популярное (71,5%). На втором месте стремление получить "мир в стране" (39,5%). Об этом свидетельствуют данные социологического исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

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Помимо этого, украинцы также хотят в новом году денег, а также лада в семье и понимания близких (по 22,4%). Остальные желания украинцев:

- Хорошая работа (17,9%);

- Успехи детей (14,4%);

- Долголетие (10,5%);

- Интересные путешествия (7,9%);

- Любовь (7,7%);

- Лекарства (вакцина) от коронавируса (5%);

- Выигрыш в лотерею (3%).

Опрос проведен методом личного интервью face-to-face вместе с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Проведено 2004 интервью с респондентами. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%. Заказчик не указан.

По данным опроса Рейтинга, главными достижениями этого года украинцы считают перемирие на Донбассе (51%) и строительство дорог (43%).

Станислав Стороженко

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