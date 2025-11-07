Зеленский изменил дату празднования Дня Десантно-штурмовых войск

Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил, что День Десантно-штурмовых войск отныне будет отмечаться 8 ноября. Этим указом отменяется предыдущий, от 2017 года, который назначал праздник на 21 ноября.

В указе отмечается, что решение принято, "чествуя мужество и героизм" воинов ДШВ, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, а также "с целью развития военных традиций".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как объяснили в Командовании ДШВ, 8 ноября по Новоюлианскому календарю приходится на Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, к которому и привязан День ДШВ.

Святой Михаил – старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, которые восстали против бога, и победил их.