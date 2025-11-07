Зеленский изменил дату празднования Дня Десантно-штурмовых войск
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым установил, что День Десантно-штурмовых войск отныне будет отмечаться 8 ноября. Этим указом отменяется предыдущий, от 2017 года, который назначал праздник на 21 ноября.
В указе отмечается, что решение принято, "чествуя мужество и героизм" воинов ДШВ, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, а также "с целью развития военных традиций".
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Как объяснили в Командовании ДШВ, 8 ноября по Новоюлианскому календарю приходится на Праздник всех ангелов Божьих во главе с Архангелом Михаилом, к которому и привязан День ДШВ.
Святой Михаил – старший военачальник небесного воинства и покровитель военных на земле. По церковным преданиям, именно он возглавил всех добрых ангелов, чтобы бороться с силами, которые восстали против бога, и победил их.
- В мае 2023-го Синод ПЦУ проголосовал за переход на Новоюлианский календарь.
- Вследствие этого изменились даты многих праздников, в том числе и Дня защитников и защитниц Украины – вместо 14 октября он теперь отмечается 1 октября.
Комментарии (0)