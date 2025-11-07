Зеленський змінив дату відзначання Дня Десантно-штурмових військ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив, що День Десантно-штурмових військ відтепер відзначатиметься 8 листопада. Цим указом скасовується попередній, від 2017 року, який призначав свято на 21 листопада.
В указі зазначається, що рішення ухвалено, "ушановуючи мужність та героїзм" воїнів ДШВ, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність, а також "з метою розвитку військових традицій".
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Як пояснили у Командуванні ДШВ, 8 листопада за Новоюліанським календарем припадає на Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, до якого і прив'язаний День ДШВ.
Святий Михаїл – старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти бога, і переміг їх.
- У травні 2023-го Синод ПЦУ проголосував за перехід на Новоюліанський календар.
- Внаслідок цього змінились дати багатьох свят, зокрема і Дня захисників і захисниць України – замість 14 жовтня він тепер відзначається 1 жовтня.
