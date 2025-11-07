Зеленський змінив дату відзначання Дня Десантно-штурмових військ

Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив, що День Десантно-штурмових військ відтепер відзначатиметься 8 листопада. Цим указом скасовується попередній, від 2017 року, який призначав свято на 21 листопада.

В указі зазначається, що рішення ухвалено, "ушановуючи мужність та героїзм" воїнів ДШВ, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність, а також "з метою розвитку військових традицій".

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Як пояснили у Командуванні ДШВ, 8 листопада за Новоюліанським календарем припадає на Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, до якого і прив'язаний День ДШВ.

Святий Михаїл – старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти бога, і переміг їх.