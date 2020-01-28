Зеленский об отсутствии мемориала Каденюку: Должно быть стыдно

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Почти через два года после смерти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка до сих пор ему не обустроили мемориал. Об этом у себя в Facebook cooбщил президент Владимир Зеленский.

"На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что проект мемориала существует. "Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством", - уточнил президент.

Справка. С 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк совершил космический полет на американском шаттле "Колумбия". Во время полета выполнял биологические опыты, которые были связаны с растениями. Каденюк - летчик-испытатель, генерал-майор Военно-Воздушных Сил, Герой Украины, автор пяти научных трудов.

В 2011 году Каденюк был награжден орденом "За заслуги" III степени.

31 января 2018 года Каденюк скончался в Киеве.

селе Клишковцы (где он родился, - ред.) на Буковине поставили памятник Каденюку. 30 августа 2019 года в

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