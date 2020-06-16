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Зеленский ответил на петицию о принудительном тестировании и вакцинации

Зеленский ответил на петицию о принудительном тестировании и вакцинации - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.06.2020, 19:05

Президент Зеленский ответил на петицию, автор которой требовал не допускать принудительное тестирование и вакцинацию

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, которая требовала не допускать принудительное тестирование и вакцинацию. Ответ опубликован в соответствующем разделе сайта главы государства.

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Электронная петиция №22/096042-эп "Не допустить принудительного тестирования и вакцинации", инициированная гражданином С.Е .Гулой, которую поддержали более 25 000 граждан, была размещена 14 мая.

Президент напомнил, что согласно Конституции человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью (часть первая статьи 3); каждый имеет право на охрану здоровья (часть первая статьи 49); государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие (часть четвертая статьи 49).

В ответе Зеленского отмечается, что закон об охране здоровья ​​обязывает граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, а также в предусмотренных законодательством случаях проходить профилактические медицинские осмотры и делать прививки.

При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в установленном законами порядке.

В ответе президента говорится, что законы о защите населения от инфекционных болезней и об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения предусмотрена обязательность прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

По названным законам для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и/или распространение ими инфекционных болезней.

Кроме того, согласно закону в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни илиее  массового распространения на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки.

Лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность в соответствии с законами Украины (статья 41 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней»).

В Украине действуют обновленные стандарты оказания медицинской помощи в случае коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, которые согласуются с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и адаптированы к системе здравоохранения Украины.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский петиция вакцинация коронавирус
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