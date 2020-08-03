Зоны карантина. Пересечение границы возможно только на авто - Степанов

На территории "красной" зоны опасности прекращается работа общественного транспорта

Пересекать границу между "красной" и другими зонами можно будет только на авто, в котором не более пяти человек. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"На территории, которая отнесена к "красной" зоне опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более пяти человек, за исключением детей до 14 лет", - сказал министр.

Если дети до 14 лет, то количество пассажиров может быть больше.

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По его словам, при пересечении границ разных карантинных зон не нужно будет сдавать тест.

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Наталия Софиенко

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