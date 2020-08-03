Зоны карантина. Пересечение границы возможно только на авто - Степанов
На территории "красной" зоны опасности прекращается работа общественного транспорта
Пересекать границу между "красной" и другими зонами можно будет только на авто, в котором не более пяти человек. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"На территории, которая отнесена к "красной" зоне опасности, прекращается работа общественного транспорта. То есть, пересечение границы возможно исключительно на собственном автомобильном транспорте, если в нем не более пяти человек, за исключением детей до 14 лет", - сказал министр.
Если дети до 14 лет, то количество пассажиров может быть больше.
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По его словам, при пересечении границ разных карантинных зон не нужно будет сдавать тест.
- 31 июля сообщалось, что Украину разделили на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации регионе с коронавирусной болезнью COVID-19. Регионы с наименьшей заболеваемостью – в "зеленой" зоне, а области со значительным распространением – в "оранжевой" и "красной". При снижении или росте заболеваемости регион будет попадать в буферную "желтую" зону.
- Сейчас в "красную" зону вошли Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.
- 1 августа 2020-го в Тернополе и Луцке решили не усиливать карантин, несмотря на "красную зону". Также в "красной" - Кицманский район Черновицкой области.
- В Минздраве подчеркнули, что в вопросе установления карантинных зон в стране "нет никакой политики".
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