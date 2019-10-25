Кто представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная-2019: фото

Титул Мисс Украина Вселенная-2019 получила 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Об этом сообщают Факты.

Корону ей передала обладательница титула прошлого года Карина Жосан.

Для Субботы - это не первый конкурс красоты, в детстве она получила титул Мини мисс Запорожье. Девушка занимается веб-дизайном, является профессиональной моделью, увлекается живописью и спортивной хореографией. В свободное время любит рыбалку.

Суббота представит Украину на международном конкурсе Мисс Вселенная-2019. На подготовку у нее есть два месяца, конкурс состоится 8 декабря в США.

Первой вице-мисс Украина-Вселенная стала 26-летняя Лиза Ястремская из Киева, второй вице-мисс - 19-летняя киевлянка Янина Рыбалко.

Гала-финал прошел вечером 24 октября в Киеве. Из 16 финалисток от 17 до 27 лет жюри после нескольких дефиле выбрало пятерку сильнейших.

обедительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная стала представительница Филиппин Катриона Грэй. 17 декабря 2018 года п

Фото: fakty.ua, instagram.com/awwsaturday