UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
22.12.2021, 13:55

Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 27
Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото
Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото
Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фотоСамые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото

Во многих городах мира к Рождеству торжественно устанавливают ели, заочно соревнуясь в пышности и красоте. В Европе вокруг них зачастую разворачивают ярмарки, 18 декабря конкуренцию им составила и елка на Софийской площади в Киеве.

В США традиционно открыли две главных ели – возле Белого дома и в Рокфеллер-центре. Ель в центре Нью-Йорка традиционно демонстрирует его роскошь, открытие сопровождается концертом с участием звезд. Это живое дерево, его высота на этот раз – 24 метра.

В ливанском Бейруте рождественская ель в этом году символизирует восстановление после мощного взрыва, который произошел в местном порту в августе 2020 года и повлек масштабные разрушения и жертвы.

Необычную "ель" собрали в Стонингтоне, Коннектикут. Ловушки для лобстеров сложили в виде конуса, декорировали иллюминацией и оставили дверь для желающих войти внутрь.

Самыми скромными оказались главные елки в странах Латинской Америки, зачастую представляя собой простой высокий конус с незатейливыми гирляндами. При этом отличилась Мексика – в одном из городов главная елка украшена десятками сомбреро.

Сравнить, насколько лучше или хуже выглядит главный символ праздника в Украине на фоне конкурентов из других стран, предлагаем в подборке фото от LIGA.net.

  • В Киеве 18 декабря торжественно зажгли огни на главной елке страны. 
  • Белый дом украсили к Рождеству еще в конце ноября: установили 41 елку, а на елке – портреты президентов: фоторепортаж.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: главная елка, фоторепортаж, рождество, новогодние праздники, рождественская елка
Еще по теме
Популярные фото
Другая сторона Ангелы Меркель: в платье, с мужем, на подлодке, с беженцами – фото
Другая сторона Ангелы Меркель: в платье, с мужем, на подлодке, с беженцами – фото
Смертельное ДТП на въезде в Харьков. Детали и запись момента столкновения: видео, фото
Смертельное ДТП на въезде в Харьков. Детали и запись момента столкновения: видео, фото
Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото
Акция протеста в Киеве завершилась. В полиции говорят – нарушений не было: фото
Материалы по теме
Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции
Общество Украинцы назвали любимый новогодний праздник: не без конкуренции
Главную елку Украины монтируют из десятков живых деревьев: фото
Главную елку Украины монтируют из десятков живых деревьев: фото
Популярное
фото/видео
Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото
Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото
"Ты шо, больной на голову?" Депутат Слуги народа выругал патрульных – видео 18+
"Ты шо, больной на голову?" Депутат Слуги народа выругал патрульных – видео 18+ 13:24
Угрожающие направления границы с Россией укрепляют противотранспортными рвами – видео
Угрожающие направления границы с Россией укрепляют противотранспортными рвами – видео 21.12.21, 16:15
В России горит торговый центр: огонь охватил всю площадь, обрушилась кровля – видео
В России горит торговый центр: огонь охватил всю площадь, обрушилась кровля – видео 21.12.21, 13:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 