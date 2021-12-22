Самые красивые рождественские елки: как столицы мира подготовились к празднику – фото

Во многих городах мира к Рождеству торжественно устанавливают ели, заочно соревнуясь в пышности и красоте. В Европе вокруг них зачастую разворачивают ярмарки, 18 декабря конкуренцию им составила и елка на Софийской площади в Киеве.

В США традиционно открыли две главных ели – возле Белого дома и в Рокфеллер-центре. Ель в центре Нью-Йорка традиционно демонстрирует его роскошь, открытие сопровождается концертом с участием звезд. Это живое дерево, его высота на этот раз – 24 метра.

В ливанском Бейруте рождественская ель в этом году символизирует восстановление после мощного взрыва, который произошел в местном порту в августе 2020 года и повлек масштабные разрушения и жертвы.

Необычную "ель" собрали в Стонингтоне, Коннектикут. Ловушки для лобстеров сложили в виде конуса, декорировали иллюминацией и оставили дверь для желающих войти внутрь.

Самыми скромными оказались главные елки в странах Латинской Америки, зачастую представляя собой простой высокий конус с незатейливыми гирляндами. При этом отличилась Мексика – в одном из городов главная елка украшена десятками сомбреро.

Сравнить, насколько лучше или хуже выглядит главный символ праздника в Украине на фоне конкурентов из других стран, предлагаем в подборке фото от LIGA.net.

В Мариуполе 19 декабря из-за сильного ветра упала главная елка города.

В Киеве 18 декабря торжественно зажгли огни на главной елке страны.