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Боролся двое суток. Видео о том, как фермер спас свое поле от наводнения из-за подрыва ГЭС видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 18:30
Видео: Виктор Свидерский
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Появилось видео с земляным валом, благодаря которому одному фермеру удалось спасти свое поле от наводнения, вызванного терактом российских захватчиков на Каховской ГЭС. Историей поделился агроном Виктор Свидерский.

Фермер вместе с работниками сделали земляной вал на границе поля.

Река Южный Буг разлилась и добралась "почти доверху" этого вала, говорит Свидерский.

"В некоторых местах [Буг] переливался – ребята с лопатами и трактор нагребали, сразу подкидывали [землю]. Здесь все, полностью стояла вода", – заметил он.

Свидерский отметил, что на поле вода не зашла и до арбузов и овощей не добралась.

"Фермер боролся двое суток, говорит, а потом сутки отсыпался. Сражайтесь до последнего и ни на секунду не сдавайтесь", – подытожил историю агроном.

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Артём Джерипа
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