Появилось видео с земляным валом, благодаря которому одному фермеру удалось спасти свое поле от наводнения, вызванного терактом российских захватчиков на Каховской ГЭС. Историей поделился агроном Виктор Свидерский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Фермер вместе с работниками сделали земляной вал на границе поля.

Река Южный Буг разлилась и добралась "почти доверху" этого вала, говорит Свидерский.

"В некоторых местах [Буг] переливался – ребята с лопатами и трактор нагребали, сразу подкидывали [землю]. Здесь все, полностью стояла вода", – заметил он.

Свидерский отметил, что на поле вода не зашла и до арбузов и овощей не добралась.

"Фермер боролся двое суток, говорит, а потом сутки отсыпался. Сражайтесь до последнего и ни на секунду не сдавайтесь", – подытожил историю агроном.

6 июня 2023 года российские захватчики уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию. Это повлекло за собой наводнение, из-за которого была объявлена эвакуация.

Из-за взрыва на ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинной смазки.

Смотрите также: Грета Тунберг неожиданно пришла на митинг за Украину и посмеялась над ООН – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.