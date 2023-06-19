З'явилось відео з земляним валом, завдяки якому одному фермеру вдалося врятувати своє поле від повені, спричиненою терактом російських загарбників на Каховській ГЕС. Історією поділився агроном Віктор Свідерський.

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Фермер разом із працівниками зробили земляний вал на межі поля.

Річка Південний Буг розлилась та дісталась "майже доверху" цього валу, каже Свідерський.

"У деяких місцях [Буг] переливався – хлопці з лопатами й трактор нагортали, одразу підкидували [землю]. Тут все, повністю стояла вода", – зауважив він.

Свідерський зазначив, що на поле вода не зайшла і до кавунів та овочів не дісталась.

"Фермер боровся дві доби, каже, а потім добу відсипався. Боріться до останнього і на жодну секунду не здавайтесь", – підсумував історію агроном.

6 червня 2023 року російські загарбники знищили Каховську гідроелектростанцію. Це спричинило повінь, через яку було оголошено евакуацію.

Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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