З'явилось відео з земляним валом, завдяки якому одному фермеру вдалося врятувати своє поле від повені, спричиненою терактом російських загарбників на Каховській ГЕС. Історією поділився агроном Віктор Свідерський.
Фермер разом із працівниками зробили земляний вал на межі поля.
Річка Південний Буг розлилась та дісталась "майже доверху" цього валу, каже Свідерський.
"У деяких місцях [Буг] переливався – хлопці з лопатами й трактор нагортали, одразу підкидували [землю]. Тут все, повністю стояла вода", – зауважив він.
Свідерський зазначив, що на поле вода не зайшла і до кавунів та овочів не дісталась.
"Фермер боровся дві доби, каже, а потім добу відсипався. Боріться до останнього і на жодну секунду не здавайтесь", – підсумував історію агроном.
- 6 червня 2023 року російські загарбники знищили Каховську гідроелектростанцію. Це спричинило повінь, через яку було оголошено евакуацію.
- Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
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