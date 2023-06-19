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Боровся дві доби. Відео про те, як фермер врятував своє поле від повені через підрив ГЕС видео

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 18:30
Відео: Віктор Свідерський
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З'явилось відео з земляним валом, завдяки якому одному фермеру вдалося врятувати своє поле від повені, спричиненою терактом російських загарбників на Каховській ГЕС. Історією поділився агроном Віктор Свідерський.

Фермер разом із працівниками зробили земляний вал на межі поля. 

Річка Південний Буг розлилась та дісталась "майже доверху" цього валу, каже Свідерський.

"У деяких місцях [Буг] переливався – хлопці з лопатами й трактор нагортали, одразу підкидували [землю]. Тут все, повністю стояла вода", – зауважив він.

Свідерський зазначив, що на поле вода не зайшла і до кавунів та овочів не дісталась.

"Фермер боровся дві доби, каже, а потім добу відсипався. Боріться до останнього і на жодну секунду не здавайтесь", – підсумував історію агроном.

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Артем Джеріпа
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