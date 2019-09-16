Брэд Питт поговорит с астронавтом в космосе: трансляция беседы

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Выход в украинский прокат фильма американского актера о космосе ("К звездам") запланирован на 19 сентября - на день раньше мировой премьеры

Голливудский актер Брэд Питт, который сыграл астронавта в еще не вышедшем на экраны фильме "К звездам", сегодня поговорит с настоящим астронавтом - Ником Хейгом на борту Международной космической станции. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Трансляция разговора начнется ориентировочно в 18:05 по киевскому времени.

По сюжету фильма, герой Питта путешествует по Солнечной системе, включая Луну и Марс. NASA предоставило некоторые визуальные эффекты для "Ad Astra" и определенную техническую экспертизу. 

"Научно-фантастические фильмы, такие как "Ad Astra", "Марсианин", "Интерстеллар" и "Гравитация" выводят зрителей за пределы нашего мира", - сказал Берт Ульрих, представитель NASA по сотрудничеству в области кино и телевидения.

Ник Хейг (фото - J.M. Eddins Jr./defense.gov):

Посмотреть трейлеры этого фильма - первый и второй.

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Теги: космос, мкс, брэд питт, Artemis, К звездам, ad astra
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