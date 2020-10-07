Медики из Днепра записали рэп о реанимации: видео

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По словам врачей, реанимационные меры могут провести как медработники, так и обученные люди без специального образования

Сотрудники Днепровского областного центра экстренной медицины записали видеоклип, в котором, в формате рэпа рассказали, как провести реанимацию на улице без специального оборудования. Видео медики разместили в Youtube.

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"Это музыкальное видео посвященное проведению сердечно-легочной реанимации при отсутствии специального оборудования, в том числе и лицами без медицинского образования", – говорится в сопровождающем ролик тексте.

В песне используется аббревиатура BLS – это Basic life support, базовое поддержание жизни, которые включает поддержку проходимости дыхательных путей и кровообращения без использования оборудования, не считая средств защиты (перчатки, карманная маска или защитная пленка), а в случае его доступности с применением и автоматического внешнего дефибриллятора, объяснили медики.

По словам врачей, реанимационные меры могут провести как медработники, так и обученные люди без специального образования до прибытия квалифицированной помощи.

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Теги: музыка, реанимация, рэп
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