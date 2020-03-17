"Остановим вирус вместе". Украинские звезды и Минздрав записали видеоролик

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Украинцам напоминают о правилах, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Украинские звезды поддержали министерство здравоохранения в масштабной информационной кампании против распространения коронавируса (COVID-19), записав видеоролик "Остановим вирус вместе".

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Ролик с участием музыкантов, ведущих, известных украинцев опубликовали на канале Минздрава в YouTube.

"Они своим примером призывают соблюдать простые правила, которые помогают обезопасить себя и уменьшить риски", - отмечается в сообщении.

Украинцам напоминают о правилах, чтобы избежать заражения, среди них: самоизоляция, правила личной гигиены, отказ от путешествий.

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Теги: минздрав, видео, коронавирус, COVID-19, видеоролик
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