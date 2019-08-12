Под Полтавой заметили два солнца: фото и видео

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Редкое явление засняли вечером в субботу

В Полтавской области в субботу зафиксировали редкое природное явление - паргелий, т. н. ложное солнце. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, опубликовав фото и видео.

Второе солнце на небе было замечено  районе села Коноплянка Великобагачского района - ближе к восьми часам вечера. 

"Невероятная красота, впечатления - от восторга до чуть какого-то страха", - описала явление синоптик.

Паргелий представляет собой один из видов оптического феномена. Он выглядит как светлое пятно на уровне солнца, а возникает в результате преломления солнечного света. Примечательно, что подобное явление может возникать и возле луны. Иногда паргелием ошибочно называют ложный восход солнца.

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Теги: астрономия, солнце, закат, паргелий
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