Под Полтавой заметили два солнца: фото и видео

В Полтавской области в субботу зафиксировали редкое природное явление - паргелий, т. н. ложное солнце. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, опубликовав фото и видео.

Второе солнце на небе было замечено районе села Коноплянка Великобагачского района - ближе к восьми часам вечера.

"Невероятная красота, впечатления - от восторга до чуть какого-то страха", - описала явление синоптик.

Паргелий представляет собой один из видов оптического феномена. Он выглядит как светлое пятно на уровне солнца, а возникает в результате преломления солнечного света. Примечательно, что подобное явление может возникать и возле луны. Иногда паргелием ошибочно называют ложный восход солнца.

5 июля сообщалось, что Земля удалилась от Солнца на самое большое расстояние.

22 июня стало известно, что NASA запустит еще две новые миссии по изучению Солнца.

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