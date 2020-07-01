Регулярное недосыпание вредит здоровью, как это исправить - видео ЦОЗ

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В ЦОЗ рассказали о вреде регулярного недосыпания и показали, как с возрастом меняется сон

В Центре общественного здоровья рассказали о вреде регулярного недосыпания, а также о том, как это исправить. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице ведомства. 

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Регулярное недосыпание увеличивает риск появления диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, нарушения иммунной системы и психического здоровья. Также недосыпание приводит к общей усталости, замедлению реакции, ухудшает способность принимать решения.

В ЦОЗ назвали три составляющие качественного сна: продолжительность (должна быть достаточной), беспрерывность (периоды сна должны беспрерывно переходить один в один), глубина (сон должен быть глубоким).

На качество сна влияет поведение в течение дня, а особенно перед сном, поэтому в ЦОЗ рекомендуют:

- сформируйте привычку ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время (даже в выходные);

- не спите днем более 45 минут;

- не злоупотребляйте алкоголем и откажитесь от курения, особенно перед сном;

- избегайте кофеина, газированных напитков и шоколада за шесть часов до сна;

- не ешьте тяжелую, острую, сладкую еду за четыре часа до сна (легкий перекус допустим);

- не занимайтесь спортом перед сном;

- используйте удобные подушку, матрац и постельное белье;

- сделайте комфортный для себя температурный режим в спальне;

- обеспечьте тишину в спальне во время сна; - не читайте, не работайте и не смотрите телевизор в кровати. 

Также в ЦОЗ напоминают, что взрослые должны спать не менее семи часов в сутки, но у каждого потребность во сне индивидуальна и обусловлена генетическими факторами.

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Теги: недосыпание, здоровье, сон, цгз
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