Легендарный ледокол James Clark Ross, приобретенный Украиной у Великобритании за $5 млн, прошел через пролив Босфор и продолжает переход в Одессу. В украинский порт судно прибудет в течение двух дней, передает Думская.

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Сообщается, что на 16-й день после начала рейса из датского порта Фредериксхавн ледокол вошел в Черное море, и уже скоро будет в Одессе.

Исследовательский ледокол Украина приобрела в августе за символические $5 млн, тогда как его реальная стоимость – на порядок выше. Он будет базироваться в Одессе и работать в составе Национального антарктического научного центра. Это первый ледокол, который за годы независимости появился "на вооружении" у украинских полярников.

После прибытия в Одессу и завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление суда и будет объявлено его новое название. Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса — британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.

СПРАВКА. RRS James Clark Ross (JCR) – морское исследовательское судно для биологических, океанографических и геофизических круизов. Оно оснащено набором лабораторий и лебедочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Ледокол James Clark Ross построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде. В 1990 году его торжественно спустили на воду при участии королевы Великобритании.

7 июля 2021-го правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.

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Оксана Житнюк

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