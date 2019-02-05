Украинка стала лицом известного турецкого университета: видео

Украинская модель Полина Ковальчук стала лицом известного в Турции университета. Об этом сообщил информационный портал украинского союза в Анкаре Ukr-ayna.

"Карабюкский университет создал промоклип, в котором главную роль сыграла украинская модель Полина Ковальчук", - отмечается в сообщении.

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На сайте университета опубликовали клип на песню Суата Сунь "Seni buldum" ("Тебя нашел"), который рассказывает о возможностях университета глазами студентов.

С 2019 года Турция ввела налог на безопасность для туристов в размере €1,5, который будет взиматься в аэропортах по прилету.