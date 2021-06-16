В Херсонской области провели танковые учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Танкисты совершенствовали навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий, сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

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Танковые экипажи отработали постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж и переход в контратаку.

"Танкисты отрабатывают вопросы прикрытия и маскировки боевых машин для нанесения условному противнику максимального поражения с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой, что создает преимущества во время ведения боя", – рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Дарья Мостовая

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