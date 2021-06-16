UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области прошли танковые учения ВСУ: видео видео

16.06.2021, 17:40
Танковые учения (скриншот с видео)
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

В Херсонской области провели танковые учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Танкисты совершенствовали навыки по скоростному вождению боевых машин и преодолению различных препятствий, сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Танковые экипажи отработали постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж и переход в контратаку.

"Танкисты отрабатывают вопросы прикрытия и маскировки боевых машин для нанесения условному противнику максимального поражения с близкого расстояния внезапным огнем прямой наводкой, что создает преимущества во время ведения боя", – рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев.

Читайте также: Украинский десант на учениях в Венгрии "уничтожил врага". Авиация не понадобилась – фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танковые учения ВСУ учения видео Херсонская область танк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 