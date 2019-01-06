Варфоломей, Епифаний и Порошенко поздравили Украину с Рождеством

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Варфоломей напомнил, что Украина получила крещение от Константинополя, а Епифаний заявил о единении церквей в 2019 году

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Вселенский патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний и президент Петр Порошенко поздравили Украину с Рождеством Христовым.

"Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Я буду всегда молиться за Украину", - заявил Варфоломей.

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А по словам митрополита Епифания, в 2019 году в Украине будут объединено все украинское православие, ведь сегодня Украина получила большой дар - признание автокефалии ПЦУ. 

"В этом году Рождество для нас - особенно большой и торжественный праздник, потому что Православная церковь Украины получила томос об автокефалии. Мы, наконец, освободили нашу церковь из плена московской неволи и она, равная среди равных, вошла в семью, которая теперь состоит из 15 независимых православных церквей", - сказал президент.

По его словам, теперь украинская звезда засияла в "созвездии независимых и равных национальных церквей", коим является мировое православие.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым и с рождением независимой Православной церкви Украины", - подытожил глава государства.

Смотрите также: Бойцы ВСУ с передовой поздравили Украину с Рождеством: видео

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Теги: петр порошенко, автокефалия, рождество
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