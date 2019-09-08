Врачи рассказали о состоянии освобожденных из РФ украинцев: видео

Освобожденные из российского заключения украинцы проходят обследование в больнице Феофания, где и будут продолжать лечение. Об этом сообщает 5 канал.

По словам врача, для каждого требуется индивидуальное лечение, а также спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого. Диагнозы уже всем поставлены.

Никто не отказался от лечения.

"Все пациенты без исключения, даже те, кто на данный момент не хотят проходить обследование, хотят побыть с родственниками, все они соглашаются на то, что в ближайшее время будут обследоваться, а ближайшее время – это понедельник", - отметил заместитель главного врача областной больницы Феофания Андрей Строкань.