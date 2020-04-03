Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные

Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные относительно ситуации на в регионах, поэтому в столице складывается нереалистичное представление о положении на местах. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 3 апреля.

"К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию относительно обеспечения и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже. Решение этого вопроса на личном контроле главного санитарного врача Украины", – сказал Зеленский.

Также президент сказал, что в решении этой проблемы должны помочь сотрудники Службы безопасности.

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