Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президент Зеленский сказал, что не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные

Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные относительно ситуации на в регионах, поэтому в столице складывается нереалистичное представление о положении на местах. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 3 апреля.

"К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию относительно обеспечения и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте - хуже. Решение этого вопроса на личном контроле главного санитарного врача Украины", – сказал Зеленский.

Также президент сказал, что в решении этой проблемы должны помочь сотрудники Службы безопасности.

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: коронавирус, Владимир Зеленский, видеообращение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные
Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные
Через тернии к звездам. У Маска опять разорвало прототип корабля Starship: видео
Через тернии к звездам. У Маска опять разорвало прототип корабля Starship: видео
В Индии создали бюджетный мини-аппарат ИВЛ AgVa, готовы продать лицензию – видео
В Индии создали бюджетный мини-аппарат ИВЛ AgVa, готовы продать лицензию – видео
Мнение Коронавирус загнал бизнес на карантин. Выход есть - электронный документооборот
COVID - не SARS. Негативное влияние похлеще кризиса 2009-го. Счет на миллиарды
Мнение COVID - не SARS. Негативное влияние похлеще кризиса 2009-го. Счет на миллиарды
Для вас банка меда - приятная мелочь. А для малого бизнеса - спасательный круг
Мнение Для вас банка меда - приятная мелочь. А для малого бизнеса - спасательный круг
Популярное
фото/видео
Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные
Зеленский: Не все главы медучреждений передают в Киев достоверные данные
В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж
В Одессе трамваи и троллейбусы начали возить медиков вне очереди: фоторепортаж 14:48
Через тернии к звездам. У Маска опять разорвало прототип корабля Starship: видео
Через тернии к звездам. У Маска опять разорвало прототип корабля Starship: видео 13:50
В Индии создали бюджетный мини-аппарат ИВЛ AgVa, готовы продать лицензию – видео
В Индии создали бюджетный мини-аппарат ИВЛ AgVa, готовы продать лицензию – видео 10:57
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 