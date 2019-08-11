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Побил рекорд. 13-летний украинец сделал чемпионский прыжок: видео

Побил рекорд. 13-летний украинец сделал чемпионский прыжок: видео - Фото
Алексей Середа (Фото: facebook.com/ProSport.Ukraine)
11.08.2019, 20:59

Украинский спортсмен стал самым молодым в истории чемпионом Европы

13-летний украинский спортсмен Алексей Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

На домашнем первенстве в Киеве он победил в индивидуальном прыжке и превзошел рекорд британца Тома Дэйли, который в 2008 году за полтора месяца до 14-летия выиграл чемпионат Европы в этой же дисциплине.

Середа принес сборной Украины седьмую медаль на турнире.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду проходит в Киеве с 5 по 11 августа.

  • 7 августа Украина получила две золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Первое "золото" Украине принесли Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик в смешанных синхронных прыжках с трамплина. 17-летняя София Лискун одержала победу в соревнованиях по прыжкам с высоты 10 метров.

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прыжки в воду Алексей Середа
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