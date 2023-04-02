Ассоциация фехтования Польши потребует от спортсменов из России письменно осудить войну

Польская ассоциация фехтования согласна допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в этапе Кубка мира в Познани, но при условии, если они письменно заявят о своем несогласии с политикой Кремля. Соответствующее решение опубликовано на сайте ассоцииации.

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Ассоциация указывает, что рекомендации Международного олимпийского комитета "устанавливают критерии допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях", и Польская ассоциация фехтования намерена "строго контролировать выполнение спортсменами обеих стран всех перечисленных критериев".

В связи с этим все спортсмены и вспомогательный персонал из РФ и Беларуси должны будут подать письменное заявление о том, что они:

- не поддерживают войну России против Украины, которая является грубым нарушением международного права и международных соглашений;

- соответствуют условию нейтралитета, то есть, не связаны с режимом российского диктатора Владимира Путина, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест как лица, подозреваемого в совершении военных преступлений на территории Украины;

- не являются военнослужащими и не связаны с вооруженными силами или службами безопасности РФ и Беларуси.

Подчеркнуто, что государственные символы (флаг, герб, гимн и т.д.), национальные цвета или любые другие опознавательные знаки России и Беларуси не разрешается демонстрировать во время соревнований.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".

По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду.

30 марта министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на протокольное решение по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены участники из России или Белоруссии.

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Сергій Бережний

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