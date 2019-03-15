"Барса" сыграет с МЮ: пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
В четвертьфинале сыграют следующие пары:
"Аякс"-"Ювентус";
"Ливерпуль"-"Порту";
"Тоттенхэм"-"Манчестер Сити";
"Манчестер Юнайтед"-"Барселона".
Команда, которая обозначена в паре первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.
Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные - 16-17 апреля.
Сразу по окончании жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфинала:
"Тоттенхэм"/"Манчестер Сити"-"Аякс"/"Ювентус";
"Барселона"/"Манчестер Юнайтед"-"Ливерпуль"/"Порту".
13 марта на первом этапе плей-офф в Лиге чемпионов закончились все матчи. Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" вошли в восьмерку лучших команд Европы.