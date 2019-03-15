"Барса" сыграет с МЮ: пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Сегодня, 15 марта, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В четвертьфинале сыграют следующие пары:

"Аякс"-"Ювентус";

"Ливерпуль"-"Порту";

"Тоттенхэм"-"Манчестер Сити";

"Манчестер Юнайтед"-"Барселона".

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Схема: Facebook Лиги чемпионов

Команда, которая обозначена в паре первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные - 16-17 апреля.

Сразу по окончании жеребьевки 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфинала:

"Тоттенхэм"/"Манчестер Сити"-"Аякс"/"Ювентус";

"Барселона"/"Манчестер Юнайтед"-"Ливерпуль"/"Порту".

13 марта на первом этапе плей-офф в Лиге чемпионов закончились все матчи. Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" вошли в восьмерку лучших команд Европы.