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15.06.2019, 23:11

Бокс. Далакян в третий раз стал чемпионом мира по версии WBA

Бокс. Далакян в третий раз стал чемпионом мира по версии WBA - Фото
Фото: twitter.com/WBABoxing

Украинский боксер победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом в 10 раунде

Украинский боксер Артем Далакян победил спортсмена из Таиланда Саравута Таворнхама и защитил титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,8 кг). Об этом сообщает WBA.

Далакян победил своего соперника техническим нокаутом в 10 раунде.

Это уже третья защита титула для Далакяна.

Впервые звание чемпиона мира украинец отстоял 17 июня 2018 года, когда техническим нокаутом победил бойца из Таиланда Сиричаи Тайена.

Второй защита состоялась 15 декабря. Далакян нокаутом в шестом раунде победил спортсмена из Доминиканской Республики Грегорио Леброна.

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Теги: артем далакян, бокс, wba
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