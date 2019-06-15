Бокс. Далакян в третий раз стал чемпионом мира по версии WBA

Фото: twitter.com/WBABoxing

Украинский боксер Артем Далакян победил спортсмена из Таиланда Саравута Таворнхама и защитил титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,8 кг). Об этом сообщает WBA.

Далакян победил своего соперника техническим нокаутом в 10 раунде.

Это уже третья защита титула для Далакяна.

Впервые звание чемпиона мира украинец отстоял 17 июня 2018 года, когда техническим нокаутом победил бойца из Таиланда Сиричаи Тайена.

Второй защита состоялась 15 декабря. Далакян нокаутом в шестом раунде победил спортсмена из Доминиканской Республики Грегорио Леброна.

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