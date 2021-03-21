Бокс. Где и когда смотреть бой Дениса Беринчика и Хосе Санчеса
21.03.2021, 09:00
Денис Беринчик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions)
21 марта в Броварах под Киевом пройдет боксерский поединок между украинцем Денисом Беринчиком и чилийцем Хосе Санчесом. Бой пройдет за титул WBO International в легком весе, которым владеет Беринчик.
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На счету Беринчика 14 профессиональных поединков. Каждый из них закончился для украинца победой, восемь – нокаутом. Санчес провел 19 профессиональных боев, победив в 18 из них. Семь – нокаутом, один бой он проиграл.
Беринчика считают фаворитом поединка. На взвешивании оба боксера показали одинаковый вес – 61,2 кг.
Бой между боксерами состоится ориентировочно в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO.
- 8 октября 2020 года Беринчик уверенно перебоксировал и досрочно победил румынского ветерана Виорела Симиона.
- 12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.
- 18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.
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