Бокс. Где и когда смотреть бой Дениса Беринчика и Хосе Санчеса

21 марта в Броварах под Киевом пройдет боксерский поединок между украинцем Денисом Беринчиком и чилийцем Хосе Санчесом. Бой пройдет за титул WBO International в легком весе, которым владеет Беринчик.

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На счету Беринчика 14 профессиональных поединков. Каждый из них закончился для украинца победой, восемь – нокаутом. Санчес провел 19 профессиональных боев, победив в 18 из них. Семь – нокаутом, один бой он проиграл.

Беринчика считают фаворитом поединка. На взвешивании оба боксера показали одинаковый вес – 61,2 кг.

Бой между боксерами состоится ориентировочно в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO.

8 октября 2020 года Беринчик уверенно перебоксировал и досрочно победил румынского ветерана Виорела Симиона.

12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.

18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.

Владислав Сердюк

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