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Бокс. Где и когда смотреть бой Дениса Беринчика и Хосе Санчеса

21.03.2021, 09:00
Бокс. Где и когда смотреть бой Дениса Беринчика и Хосе Санчеса - Фото
Денис Беринчик (фото - Вальдемар Горлушко/K2 Promotions)

21 марта в Броварах под Киевом пройдет боксерский поединок между украинцем Денисом Беринчиком и чилийцем Хосе Санчесом. Бой пройдет за титул WBO International в легком весе, которым владеет Беринчик. 

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На счету Беринчика 14 профессиональных поединков. Каждый из них закончился для украинца победой, восемь – нокаутом. Санчес провел 19 профессиональных боев, победив в 18 из них. Семь – нокаутом, один бой он проиграл.

Беринчика считают фаворитом поединка. На взвешивании оба боксера показали одинаковый вес – 61,2 кг. 

Бой между боксерами состоится ориентировочно в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO.

Владислав Сердюк
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бокс Денис Беринчик Хосе Санчес
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