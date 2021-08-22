Бокс. Легендарный Мэнни Пакьяо проиграл кубинскому боксеру Йорденису Угасу
22.08.2021, 09:40
Пакьяо и Угас (Фото - EPA)
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо единогласным решением судей проиграл кубинскому чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу.
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Угас победил единогласным решением судей – 115-113, 116-112 и 116-112.
Бой состоялся в американском Лас-Вегасе, штат Невада, на T-Mobile Arena. Это был первый поединок Пакьяо за последние два года.
Угас выбрасывал меньшее число ударов, чем Пакьяо, однако был точнее. 42-летний филиппинец делал большие паузы перед атаками, при этом не всегда попадая.
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