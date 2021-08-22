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Бокс. Легендарный Мэнни Пакьяо проиграл кубинскому боксеру Йорденису Угасу

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 09:40
Бокс. Легендарный Мэнни Пакьяо проиграл кубинскому боксеру Йорденису Угасу - Фото
Пакьяо и Угас (Фото - EPA)

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо единогласным решением судей проиграл кубинскому чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу.

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Угас победил единогласным решением судей – 115-113, 116-112 и 116-112.

Бой состоялся в американском Лас-Вегасе, штат Невада, на T-Mobile Arena. Это был первый поединок Пакьяо за последние два года. 

Угас выбрасывал меньшее число ударов, чем Пакьяо, однако был точнее. 42-летний филиппинец делал большие паузы перед атаками, при этом не всегда попадая. 

Владислав Сердюк
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мэнни пакьяо Йорденис Угас
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