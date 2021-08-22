Бокс. Легендарный Мэнни Пакьяо проиграл кубинскому боксеру Йорденису Угасу

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо единогласным решением судей проиграл кубинскому чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу.

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Угас победил единогласным решением судей – 115-113, 116-112 и 116-112.

Бой состоялся в американском Лас-Вегасе, штат Невада, на T-Mobile Arena. Это был первый поединок Пакьяо за последние два года.

Угас выбрасывал меньшее число ударов, чем Пакьяо, однако был точнее. 42-летний филиппинец делал большие паузы перед атаками, при этом не всегда попадая.

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18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.

Владислав Сердюк

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