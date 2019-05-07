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07.05.2019, 22:02

Бокс. Ломаченко получил право драться за чемпионский пояс WBC

Бокс. Ломаченко получил право драться за чемпионский пояс WBC - Фото
Фото: WBC

Соперником украинского боксера станет Люк Кэмпбелл

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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко получит возможность завоевать третий из четырех титулов в своей категории. Об этом сообщается на сайте WBC.

Отмечается, что Всемирный боксерский совет (WBC) согласовал просьбу Ломаченко позволить ему провести бой за вакантный пояс в легком весе против обязательного претендента на титул британца Люка Кэмпбелла.

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WBC обязал команды начать переговоры о поединке, который, скорее всего, состоится в сентябре. 

Всемирный боксерский совет также объявил о проведении турнира, который определит обязательного претендента для победителя боя Ломаченко-Кэмпбелл.

13 апреля Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла.

По состоянию на весну 2019 года украинский боксер (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО). 

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Люк Кэмпбелл
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