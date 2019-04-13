Бокс. Ломаченко избил и ярко нокаутировал Энтони Кроллу: видео

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Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде

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Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) из Белгород-Днестровского легко победил обязательного претендента Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО) из Британии.

Совершенно односторонний в пользу украинца боксерский поединок завершился нокаутом в четвертом раунде. Ломаченко нанес хук справа в голову - и британец упал лицом вперед.

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До этого в третьем раунде Кролла побывал в "стоячем" нокдауне у канатов.

Поединок прошел в Лос-Анджелесе утром по киевскому времени.

Это была первая обязательная защита титула WBA Ломаченко, который впоследствии вызвал на бой американца Майки Гарсию.

11 апреля состоялась процедура официального предматчевого взвешивания боксеров, а за день до этого Ломаченко и Кролла впервые встретились лицом к лицу.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Энтони Кролла
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