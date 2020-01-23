Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бокс. Промоутер назвал двух предполагаемых соперников Усика

Бокс. Промоутер назвал двух предполагаемых соперников Усика - Фото
Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
23.01.2020, 22:52

Менеджер полагает, что скорее всего сначала будет Чисора, а потом Джошуа

Весной украинский боксер Александр Усик скорее всего сразится против британца Дерека Чисоры. Его промоутер Александр Красюк заявил, что, скорее всего, Усик проведет поединок против Чисоры, а затем встретится с Джошуа, передает Tribuna.

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, это будет Чисора, но точно сказать не могу. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все движется и решается. Скорее всего, это будет так - сначала Чисора, а затем Джошуа", - сказал Красюк.

  • WBO обязала Джошуа провести защиту титула против Усика. Если британец откажется от пояса, то украинец, вероятно, проведет бой за вакантный титул WBO с новозеландцем Джозефом Паркером.
  • Пока же ведутся переговоры о поединке Усика с Чисорой на случай, если чемпионский бой украинца отложат на неопределенное время. Провести его планируют 28 марта.
  • Чисора в свое время дрался за титул WBC в супертяжелом весе с Виталием Кличко и оплевал его брата Владимира Кличко.

Смотрите также: Фарс на ринге. 70-летний боксер "нокаутировал" соперника – видео

Еще по теме
Напишите нам
бокс Александр Усик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 