Бокс. Промоутер назвал двух предполагаемых соперников Усика

Весной украинский боксер Александр Усик скорее всего сразится против британца Дерека Чисоры. Его промоутер Александр Красюк заявил, что, скорее всего, Усик проведет поединок против Чисоры, а затем встретится с Джошуа, передает Tribuna.
"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, это будет Чисора, но точно сказать не могу. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все движется и решается. Скорее всего, это будет так - сначала Чисора, а затем Джошуа", - сказал Красюк.
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