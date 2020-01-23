Бокс. Промоутер назвал двух предполагаемых соперников Усика

Александр Усик (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Весной украинский боксер Александр Усик скорее всего сразится против британца Дерека Чисоры. Его промоутер Александр Красюк заявил, что, скорее всего, Усик проведет поединок против Чисоры, а затем встретится с Джошуа, передает Tribuna.

"Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, это будет Чисора, но точно сказать не могу. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все движется и решается. Скорее всего, это будет так - сначала Чисора, а затем Джошуа", - сказал Красюк.

WBO обязала Джошуа провести защиту титула против Усика. Если британец откажется от пояса, то украинец, вероятно, проведет бой за вакантный титул WBO с новозеландцем Джозефом Паркером.

Пока же ведутся переговоры о поединке Усика с Чисорой на случай, если чемпионский бой украинца отложат на неопределенное время. Провести его планируют 28 марта.

Чисора в свое время дрался за титул WBC в супертяжелом весе с Виталием Кличко и оплевал его брата Владимира Кличко

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