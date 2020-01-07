Бокс. Под бой Усика с Чисорой на 28 марта забронировали арену

Александр Усик (фото - Ольга Иващенко/K2 Promotions)

Бой в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может состояться 28 марта в Лондоне. Об этом заявил сопромоутер первого Эдди Херн из Matchroom Boxing, пишет Vringe.

"По поводу возможного боя между Усиком и Чисорой. Это по-прежнему актуально. Но дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали О 2 Arena на 28 марта", - сообщил он.

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По словам Херна, окончательно все выяснится только после того, как решится ситуация с чемпионом мира Энтони Джошуа: от британца сразу две организации (WBO и IBF) требуют безотлагательно провести бой с их обязательными претендентами - Усиком и Кубратом Пулевом соответственно. В этой ситуации чемпиону, вероятно, придется отказаться от одного из титулов.

Чисора в свое время дрался за титул WBC в супертяжелом весе с Виталием Кличко и оплевал его брата Владимира Кличко.

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