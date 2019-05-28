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28.05.2019, 18:09

Бокс. Промоутер сообщил, когда Усик вернется на ринг

Бокс. Промоутер сообщил, когда Усик вернется на ринг - Фото
Александр Усик (фото - EPA)

Промоутер рассказал, что операция боксеру не понадобилась

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF и экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернется на ринг в сентябре. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн, передает спортивный портал klitschko-brothers

По словам Хирна, операция в связи с травмой бицепса Усику не понадобилась.

8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени. По его словам, из-за травмы дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такамы (36-5-1, 28 КО) перенесен. Бой Усик - Такам был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле штата Мэриленд.

Сам боксер сделал заявление по поводу отложенного поединка и извинился перед всеми за длительное ожидание. 

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Теги: бокс, Александр Усик
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