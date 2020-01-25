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Бокс. Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой

Бокс. Редкач - Гарсия: где и когда смотреть бой - Фото
Гарсия - Редкач (Фото - скриншот из видео - YouTube - Интер)
25.01.2020, 14:31

Поединок состоится в США

26 января между украинским боксером Иваном Редкачем и американцем Дэнни Гарсией состоится поединок в полусреднем весе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 

За свою карьеру Гарсия провел 37 профессиональных поединков, победив в 35 встречах (21 - нокаутом). Два боя он проиграл. 

Редкач провел 28 поединков среди профи, победив 23 раза (18 - нокаутом). Четыре поединка он проиграл, один завершил ничьей.

Вес Редкача - 66,6 кг, а Гарсии - 66,7 кг.

Бой состоится 26 января на арене Barclays Center ориентировочно в 04:00 по киевскому времени. Встречу покажет телеканал Интер.

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