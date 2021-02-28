Бокс. Суперзвезда Альварес победил соперника, уложившись в три раунда: видео
28.02.2021, 13:04
Сауль ''Канело'' Альварес (фото — Instagram @canelo)
28 февраля мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил турецкого спортсмена Авни Йылдырыма. Поединок продлился три раунда.
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Бой прошел на стадионе в Майами. На протяжение всего боя неоспоримо доминировал Канело. Йылдырым старался не бросаться в атаку, Канело в основном поджимал соперника апперкотами и ударами по корпусу.
В третьем раунде мексиканец решил работать агрессивнее и ему удалось отправить Йылдырыма в нокдаун. Турецкий боксер отказался выходить в четвертом раунде.
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