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Бокс. Суперзвезда Альварес победил соперника, уложившись в три раунда: видео

28.02.2021, 13:04
Бокс. Суперзвезда Альварес победил соперника, уложившись в три раунда: видео - Фото
Сауль ''Канело'' Альварес (фото — Instagram @canelo)

28 февраля мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил турецкого спортсмена Авни Йылдырыма. Поединок продлился три раунда. 

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Бой прошел на стадионе в Майами. На протяжение всего боя неоспоримо доминировал Канело. Йылдырым старался не бросаться в атаку, Канело в основном поджимал соперника апперкотами и ударами по корпусу.

В третьем раунде мексиканец решил работать агрессивнее и ему удалось отправить Йылдырыма в нокдаун. Турецкий боксер отказался выходить в четвертом раунде.

Смотрите видео: Нокаут года в ярком бою мексиканцев Берчельта и Вальдеса: жуть с трех ракурсов

Владислав Сердюк
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бокс Авни Йылдырым Сауль Канело Альварес
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