Борец Грицай считает, что Усик отказался от боя

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай считает, что боксер Александр Усик не принял его вызов, согласившись только на боксерский поединок, а не на бой без правил. Об этом сообщает tribuna.com.
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"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил, не я, а именно он, показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует", - сказал Грицай.
Борец сказал, что предложение Усика драться по правилам бокса для него неприемлемо.
"Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. На видео это четко видно. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил. Так я решил, что давай без правил", – сказал Грицай.