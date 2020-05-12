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Борец Грицай считает, что Усик отказался от боя

Борец Грицай считает, что Усик отказался от боя - Фото
Снимок экрана 2020-05-09 в 19.43.44
12.05.2020, 19:43

Грицай сказал, что предложение Усика драться по правилам бокса для него неприемлемо

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай считает, что боксер Александр Усик не принял его вызов, согласившись только на боксерский поединок, а не на бой без правил. Об этом сообщает tribuna.com.

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"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил, не я, а именно он, показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует", - сказал Грицай.

Борец сказал, что предложение Усика драться по правилам бокса для него неприемлемо.

"Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. На видео это четко видно. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил. Так я решил, что давай без правил", – сказал Грицай.

  • 9 мая Грицай вызвал Усика на бой без правил из-за видео, в котором боксер завуалированно угрожает физической расправой "диванным экспертам".
  • 11 мая Усик заявил, что готов провести с ним поединок, но лишь в том случае, если это будет бокс, на ринге, по правилам. 



Вадим Ребрина
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