Бой Ломаченко-Кроллы: где будет трансляция боя

Василий Ломаченко, Энтони Кролла (фото - Top-Rank)

Завтра, 13 апреля, утром по Киеву в Лос-Анджелесе состоится защита мировых титулов WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг) украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) в поединке против британского экс-чемпиона Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).Трансляцию поединка будет вести телеканал Интер.

В ночь на субботу, 13 апреля, в 05:50 на канале выйдет программа Большой бокс, в рамках которой и состоится трансляция боя за пояса WBA и WBO, принадлежащие Ломаченко.

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Точное время начала боя пока неизвестно, поскольку это зависит от того, когда закончатся бои в андеркарте.

Вчера состоялась процедура официального предматчевого взвешивания боксеров.

10 апреля Ломаченко и Кролла впервые встретились лицом к лицу.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).