Дзюдоистам из России разрешили участвовать в мировых соревнованиях под флагом своей страны

Дзюдоистам из России и Беларуси отменили нейтральный статус, в Москве назвали решение "историческим"

Дзюдоисты из РФ (Фото: российская федерация дзюдо)

Международная федерация дзюдо (IJF) отменила нейтральный статус для спортсменов из России и разрешила им выступать под своим флагом и гимном. О решении федерация сообщила 27 ноября.

"Исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы разрешить российским спортсменам вновь соревноваться под флагом, гимном и символикой своей страны, начиная с турнира Большого шлема 2025 года в Абу-Даби", – сказано в заявлении.

В федерации заявили, что Россия якобы исторически является ведущей страной в мировом дзюдо и полное возвращение "обогатит соревнования на всех уровнях". Ранее комитет полностью восстановил национальное представительство для белорусских спортсменов и счел целесообразным сделать то же самое в отношении россиян.

В IJF заявили, что по-прежнему привержены принципу равного отношения ко всем членам без какой-либо дискриминации. А в соответствии с Олимпийской хартией и спортивными принципами спорт якобы должен практиковаться и представляться без какой-либо дискриминации.

"Спорт – это последний мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях. Спортсмены не несут ответственности за решения правительств или других национальных институтов, и наш долг — защищать спорт и наших спортсменов. Дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир", – заявили в федерации.

В России уже отреагировали на это решение, назвав его "историческим"