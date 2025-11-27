Дзюдоїстам із Росії дозволили брати участь у світових змаганнях під прапором своєї країни

Дзюдоїсти з РФ (Фото: російська федерація дзюдо)

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) скасувала нейтральний статус для спортсменів із Росії та дозволила їм виступати під своїм прапором і гімном. Про рішення федерація повідомила 27 листопада.

"Виконавчий комітет проголосував за те, щоб дозволити російським спортсменам знову змагатися під прапором, гімном і символікою своєї країни, починаючи з турніру Великого шолома 2025 року в Абу-Дабі", – йдеться в заяві.

У федерації заявили, що Росія нібито історично є провідною країною у світовому дзюдо і повне повернення "збагатить змагання на всіх рівнях". Раніше комітет повністю відновив національне представництво для білоруських спортсменів і визнав за доцільне зробити те саме щодо росіян.

У IJF заявили, що, як і раніше, віддані принципу рівного ставлення до всіх членів без будь-якої дискримінації. А відповідно до Олімпійської хартії та спортивних принципів спорт нібито має практикуватися і представлятися без будь-якої дискримінації.

"Спорт – це останній міст, що об'єднує людей і нації в найскладніших конфліктних ситуаціях і умовах. Спортсмени не несуть відповідальності за рішення урядів або інших національних інституцій, і наш обов'язок – захищати спорт і наших спортсменів. Дзюдо завжди пропагує дружбу, повагу, солідарність і мир", – заявили у федерації.

У Росії вже відреагували на це рішення, назвавши його "історичним".