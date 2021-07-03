Евро-2020. Дания вышла в полуфинал

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Дании со счетом 2:1 выиграла у сборной Чехии. Игра прошла в Баку (Азербайджан).

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У датчан забили Томас Дилейни (4-я минута), Каспер Дольберг (42). У чехов на 49-1 минуте забил Патрик Шик.

Соперником сборной Дании в полуфинале станет победитель пары Украина — Англия.

Евро-2020 стартовало 11 июня. На утро 3 июля на турнире остаются сборные Украины, Англии, Чехии, Дании, Испании и Италии. Вылетели такие гранды как Франция, Германия, Португалия, Нидерланды и Бельгия.

Сегодня сборная Украины и Англии сыграют в 1/4 финала. Согласно опросу, 36% украинцев верят в то, что чемпионом Европы по футболу станет Украина.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Вадим Ребрина

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