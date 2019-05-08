ФФУ отстранила игрока и оштрафовала главного тренера "Динамо"

Александр Хацкевич (фото - EPA)

В Федерации футбола Украины решили наказать игрока "Динамо" Томаша Кендзеру и главного тренера команды Александра Хацкевича. Регение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ, передает пресс-служба организации.

За удаление в матче 26-го тура УПЛ "Львов" - "Динамо" КДК ФФУ принял решение отстранить Кендзеру от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно с испытательным сроком в три месяца. Отмечается, что этот игрок уже пропустил один поединок - с "Александрией" в 27-м туре.

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Также КДК определил, что Хацкевич должен оплатить обязательный денежный взнос в размере 5000 грн за неявку на пресс-конференцию после матча 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо".

6 мая сообщалось, что исландец Арни Вильхамссон признан лучшим игроком 27 тура Чемпионата Украины по футболу.