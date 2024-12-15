ФИФА объяснила "ошибку" с Украиной без Крыма в эфире: сетуют на подрядчика

В федерации заявили, что проводится внутренняя проверка, а также приняли меры, чтобы удалить изображение из обращения

Иллюстративное фото: Facebook ФИФА

Международная федерация футбола ФИФА заявила, что ошибочно показала в эфире карту Украины без Крыма из-за подрядчика, который делал изображение. Соответствующее письмо от организации опубликовала Украинская ассоциация футбола.

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Карта с Украиной без временно оккупированного Крыма показали 13 декабря во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира-2026.

В ФИФА утверждают, что эту карту разработала третья сторона – внешний подрядчик. Федерация отмечает, что после выявления проблемы "немедленно предприняла шаги для разрешения ситуации", в частности, приняла меры по удалению этого изображения из обращения.

Также, добавили в ФИФА, проводится внутренняя проверка для того, чтобы убедиться, что в будущем такие ошибки не повторятся.

"Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации", – заявили в федерации

Украинская ассоциация футбола обращалась к генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему и генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису, но письмо-ответ подписан руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами Эльханом Мамедовым (в прошлом – азербайджанский футбольный функционер).

Ранее, 14 декабря, спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что украинская дипломатия ожидает публичных извинений от ФИФА. Также он добавил исправленный вариант карты из трансляции:

Сверху – карта, показанная ФИФА, снизу – исправленный вариант (Фото: X / Heorhii Tykhyi)

Кроме письма УАФ, международная федерация публично никак не комментировала эту ошибку.

Похожий инцидент произошел во время летней олимпиады в Париже, когда сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов России в профиле гимнастки Марии Высочанской. После огласки эту ошибку исправили.