ФІФА пояснила "помилку" з Україною без Криму в ефірі: нарікають на підрядника

У федерації заявили, що проводиться внутрішня перевірка, а також вжили заходів, аби видалити зображення з обігу

Ілюстратвине фото: Facebook ФІФА

Міжнародна федерація футболу ФІФА заявила, що помилково показала в ефірі мапу Україну без Криму через підрядника, який робив зображення. Відповідний лист від організації опублікувала Українська асоціація футболу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Мапу з Україною без тимчасово окупованого Криму показали 13 грудня під час трансляції церемонії жеребкування європейської кваліфікації Чемпіонату світу-2026.

У ФІФА стверджують, що цю мапу розробила третя сторона – зовнішній підрядник. Федерація зазначає, що після виявлення проблеми "негайно здійснила кроки для вирішення ситуації", зокрема, вжила заходів для видалення цього зображення з обігу.

Також, додали у ФІФА, проводиться внутрішня перевірка, аби переконатися, що у майбутньому такі помилки не повторяться.

"Ми цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації", – заявили у федерації

Українська асоціація футболу зверталася до генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса, натомість лист-відповідь підписаний керівником напрямку взаємодії з асоціаціями-членами Ельханом Мамедовим (у минулому – азербайджанський футбольний функціонер).

Раніше, 14 грудня, речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що українська дипломатія очікує публічних вибачень від ФІФА. Також він додав виправлений варіант мапи з трансляції:

Згори – мапа, яку показала ФІФА, знизу – виправлений варіант (Фото: X / Heorhii Tykhyi)

Окрім листа до УАФ, міжнародна федерація публічно ніяк не коментувала цю помилку.

Схожий інцидент стався під час літньої олімпіади у Парижі, коли сайт Eurosport "приписав" українське місто Львів до Росії у профілі гімнастки Марії Височанської. Після розголосу цю помилку виправили.