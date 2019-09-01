"Формула-2". В гонке разбился 22-летний пилот

Антуан Юбер (фото - xpb.cc)

Пилот команды BWT Arden 22-летний француз Антуан Юбер погиб от травм, которые получил в результате аварии во время гонки "Формулы-2" на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Об этом сообщает FIA.

Авария произошла на первом круге гонки. Из-за ошибки Юбера его автомобиль ударился об ограждение, после этого вылетел обратно на трассу. В него на большой скорости врезался американец Хуан-Мануэль Корреа, потом японец Марино Сато.

Юбер был доставлен в госпиталь и через полтора часа умер от полученных травм.

Корреа получил переломы ног и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. Сато не пострадал.