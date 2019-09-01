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"Формула-2". В гонке разбился 22-летний пилот

"Формула-2". В гонке разбился 22-летний пилот - Фото
Антуан Юбер (фото - xpb.cc)
01.09.2019, 12:05

Авария произошла на первом круге гонки

Пилот команды BWT Arden 22-летний француз Антуан Юбер погиб от травм, которые получил в результате аварии во время гонки "Формулы-2" на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Об этом сообщает FIA.

Авария произошла на первом круге гонки. Из-за ошибки Юбера его автомобиль ударился об ограждение, после этого вылетел обратно на трассу. В него на большой скорости врезался американец Хуан-Мануэль Корреа, потом  японец Марино Сато.

Юбер был доставлен в госпиталь и через полтора часа умер от полученных травм.

Корреа получил переломы ног и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. Сато не пострадал. 

  • 20 мая в возрасте 70 лет умер известный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1, легендарный Ники Лауда.

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гонщик Антуан Юбер формула-2
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