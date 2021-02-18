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Футбол. "Динамо" и "Шахтер" сегодня играют в Лиге Европы: где и когда смотреть матчи

18.02.2021, 07:38
Футбол.
Маккаби - Шахтер, Динамо - Брюгге (фото - пресс-службы ФК Динамо и ФК Шахтер, коллаж - LIGA.net)

Сегодня, 18 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге", а донецкий "Шахтер" – с "Маккаби" Тель-Авив. Время и каналы трансляции смотрите по тексту (выделено жирным).

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"Динамо" провел лишь один матч после зимней паузы перед сегодняшним поединком. На минувших выходных киевляне обыграли "Олимпик" в УПЛ со счетом 3:1, дубль сделал вернувшийся после длительной дисквалификации Артем Беседин.

У "Брюгге" же сезон в самом разгаре. Команда последний раз проигрывала в декабре 2020-го, а победная серия бельгийцев длится уже 10 матчей подряд. При этом из-за вспышки коронавируса в команде в Киев не приедет тренерский штаб, также не сыграет дисквалифицированный легионер-украинец Эдуард Соболь.

Матч Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" пройдет в четверг 18 февраля в Киеве. Начало поединка перенесли с 19:55 на 17:00. Онлайн трансляцию матча покажут канал Футбол 1, платформы OLL.TV и MEGOGO.

"Шахтер", как и "Динамо", только вернулся к официальным матчам и на прошлых выходных неожиданно потерял очки с "Колосом" из Ковалевки (0:0).

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"Маккаби" Тель-Авив сейчас находу. Команда выигрывала в последних шести матчах, а последнее поражение было больше двух месяцев назад – 7 декабря 2020-го от "Ашдода".

Матч Лиги Европы "Маккаби" Тель-Авив – "Шахтер" состоится в четверг 18 февраля в 22:00. Онлайн трансляцию можно посмотреть на канале Футбол 2, платформах MEGOGO и OLL.TV.

  • На этой неделе после зимней паузы возобновились матчи еврокубков.
  • 16 и 17 февраля в Лиге чемпионов прошли такие поединки: "Барселона" 1:4 "ПСЖ", "РБ Лейпциг" 0:2 "Ливерпуль", "Порту" 2:1 "Ювентус", "Севилья" 2:3 "Боруссия" Дортмунд.

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Марк Сировой
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