Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа

Сегодня в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа финального турнира Евро-2020. Об этом сообщает uefa.com.
24 лучших команды континента сыграют в шести группах.
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, плей-офф дивизиона D Лиги Наций (Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония)
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия плей-офф дивизиона С Лиги Наций (Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия)
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф дивизиона В Лиги Наций (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия, Ирландия)
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф дивизиона А Лиги Наций (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия)
Если плей-офф дивизиона А выиграет сборная Румынии, то именно она на правах страны-хозяйки отправится в группу к Украине - некоторые матчи группы С будут проходить в Бухаресте. Имена победителей плей-офф Лиги наций станут известны 31 марта.
Читайте также: Футбол. Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров 2019 года
%MCEPASTEBIN%