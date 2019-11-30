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Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа

Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа - Фото
Кубок Европы (фото - SALVATORE DI NOLFI/EPA)
30.11.2019, 20:01

Чемпионат Европы начнется 12 июня и пройдет в 12 европейских городах

Сегодня в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа финального турнира Евро-2020. Об этом сообщает uefa.com.

24 лучших команды континента сыграют в шести группах.

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.

Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия,  плей-офф дивизиона D Лиги Наций (Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия плей-офф дивизиона С Лиги Наций (Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия)

Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф дивизиона В Лиги Наций (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия, Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф дивизиона А Лиги Наций (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия)

Если плей-офф дивизиона А выиграет сборная Румынии, то именно она на правах страны-хозяйки отправится в группу к Украине - некоторые матчи группы С будут проходить в Бухаресте. Имена победителей плей-офф Лиги наций станут известны 31 марта.

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Евро 2020 футбол Чемпионат Европы жеребьевка групповой этап
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