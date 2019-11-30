Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа

Кубок Европы (фото - SALVATORE DI NOLFI/EPA)

Сегодня в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа финального турнира Евро-2020. Об этом сообщает uefa.com.

24 лучших команды континента сыграют в шести группах.

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.



Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия



Группа С: Нидерланды, Украина, Австрия, плей-офф дивизиона D Лиги Наций (Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония)



Группа D: Англия, Хорватия, Чехия плей-офф дивизиона С Лиги Наций (Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия)



Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф дивизиона В Лиги Наций (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия, Ирландия)



Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф дивизиона А Лиги Наций (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия)

Если плей-офф дивизиона А выиграет сборная Румынии, то именно она на правах страны-хозяйки отправится в группу к Украине - некоторые матчи группы С будут проходить в Бухаресте. Имена победителей плей-офф Лиги наций станут известны 31 марта.

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